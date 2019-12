Venezuela denuncia acción terrorista

Caracas, Venezuela. – El vicepresidente Sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura, Jorge Rodríguez, develó que el grupo de terroristas que asaltó la unidad militar fronteriza en el sur de Venezuela, pretendía generar un falso positivo para propiciar una invasión al país.

Rodríguez aseguró que las acciones criminales ocurridas este domingo, estuvieron a cargo de la banda de ultraderecha liderada por los integrantes del partido opositor Voluntad Popular, Leopoldo López y Juan Guaidó.

De acuerdo con el ministro, esos criminales fueron entrenados en campamentos paramilitares en Colombia, y recibieron la colaboración del Gobierno de Jair Bolsonaro, en Brasil.

Nombrado Navidad Sangrienta, el plan incluía también la participación del Ejecutivo de Perú, y consistía en derribar un avión militar de la Fuerza Colombiana, para luego decir que se habían utilizado cohetes de Venezuela, y que sirviera de causa de guerra para Estados Unidos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.