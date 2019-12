López Obrador reitera violación del derecho internacional en Bolivia

Ciudad de México. – El presidente de México Andrés Manuel López Obrador afirmó que el asedio policial a la embajada de México en La Paz, Bolivia, constituyó una situación violatoria del derecho internacional.

En su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, el mandatario expresó que se violaba el derecho de asilo y las convenciones para proteger a personas en embajadas.

López Obrador recordó que la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado expresando la preocupación del gobierno al respecto; aunque añadió que varió la situación de vigilancia extrema en nuestra embajada.

En cuanto si se va a reconocer o no al gobierno de facto, insistió en que ello corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores, por lo que hay que esperar a una declaración.

