Llaman a proteger de la pandemia a los pueblos originarios

Lima, Perú. La Defensoría del Pueblo en Perú instó al Gobierno de su país a trabajar, de forma conjunta con sus homólogos de Colombia y Brasil, para atender la situación humanitaria provocada por la COVID-19 en las poblaciones originarias.

El llamado coincide con la información brindada por la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, quien realizó un balance general de la situación respecto a las comunidades indígenas en la cuenca del Amazonas.

De acuerdo con los análisis de esa entidad sanitaria regional, el número de casos contagiados con el nuevo coronavirus supera los 20 mil en la población originaria de las áreas que comparten Perú, Colombia y Brasil.

En el estado brasileño de Amazonas, solo hay camas de cuidados intensivos en Manaos, donde la crisis sanitaria ha puesto en evidencia el colapso hospitalario de la región, subraya un reporte de Telesur.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.