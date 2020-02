Ley de la Fuerza Armada en Venezuela fortalece la unidad nacional

Caracas, Venezuela. – El presidente de la Comisión de Soberanía e Integridad de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Gerardo Márquez, informó sobre el fortalecimiento de Ley de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

El funcionario informó que la normativa pretende fortalecer aún más los vínculos cívico-militar, así como dotar al país de un nuevo sistema defensivo territorial, y la incorporación de la milicia como componente especial del ejército.

Con la reciente aprobación de la Ley, Venezuela abre las puertas a una nueva forma de defensa estratégica basada en la integración de todos los sectores de la sociedad.

El presidente Nicolás Maduro aseguró que la nueva ley constitucional, tiene carácter bolivariano, popular, antiimperialista y antioligárquico, y otorga mayor seguridad a la nación.

