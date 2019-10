Irreversible victoria de Evo Morales en Bolivia

La Paz, Bolivia. – El conteo oficial de votos en los comicios del pasado domingo en Bolivia indica que el actual presidente, Evo Morales, ganó las elecciones con una ventaja de más de 10 puntos sobre su principal contendiente, Carlos Mesa, lo que descarta una segunda vuelta.

De acuerdo con el cómputo del 99,99 por ciento de las actas verificadas, divulgado este jueves por el Tribunal Supremo Electoral, Morales alcanzó el 47,07 por ciento de los votos.

Mesa, de la alianza Comunidad Ciudadana, obtuvo el 36,51 por ciento de los sufragios, y el 0,01por ciento de las actas fue anulado.

En correspondencia con la ley electoral de Bolivia, gana en primera vuelta el actual presidente Evo Morales, quien se mostró satisfecho por los resultados al decir: Hemos cumplido con la proclama de Túpac Katari, hemos vuelto hechos millones de votos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.