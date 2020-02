Irán dará respuesta aplastante a Israel

Teherán. – El vocero de la cancillería de Irán, Abbas Mousavi, aseguró que su nación dará respuesta aplastante a Israel en caso de una agresión o movimiento contra los intereses de la república islámica en Siria o en la región.

El portavoz apuntó que en los últimos 70 años, la naturaleza del régimen de Tel Aviv se caracterizó por ocupar tierra palestina y de estados vecinos, además de asesinatos, saqueos, atentados y agresiones.

La presencia de Irán en Siria, agregó Mousavi, es por invitación y por acuerdo con el Gobierno de Damasco para combatir el terrorismo respaldado por Estados Unidos e Israel.

El vocero de la cancillería de Irán, acotó que: “Irán no dudará por un momento en defender su presencia en el vecino país, y tampoco renunciará a su seguridad nacional y sus intereses regionales”.

