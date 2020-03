Gobierno de Venezuela trabaja para garantizar comicios parlamentarios

Caracas, Venezuela. – El diputado del Bloque de la Patria, Julio Chávez, aseguró que el Gobierno venezolano trabajará para garantizar las elecciones parlamentarias a realizarse en el segundo trimestre de este año.

Afirmó que en este 2020 habrá elecciones parlamentarias y posteriormente se organizarán eventos electorales sucesivos en la nación suramericana.

Informó que tomando en cuenta los lapsos que establece la ley, 6 meses después de la selección del nuevo Consejo Nacional Electoral, los comicios pudieran estarse celebrando a finales de año.

Julio Chávez recalcó que si bien existe un marco jurídico, continúa el proceso dentro de la Mesa de Diálogo Nacional para asegurar el establecimiento de la paz en Venezuela porque sin estabilidad política no se podrán llevar a cabo las elecciones de la Asamblea Nacional en desacato.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.