Gobierno de Venezuela califica incendio como acto terrorista

Caracas, Venezuela. – El ministro del Interior, Justicia y Paz venezolano, Néstor Reverol, informó que el incendio ocurrido el sábado anterior en el Consejo Nacional Electoral, en el estado Miranda, fue un acto terrorista.

Reverol afirmó que el ataque contra el sistema electoral venezolano fue intencional y con fines desestabilizadores para destruir sus estructuras de funcionamiento.

El siniestro causó la destrucción total del inmueble, donde se resguardaban más de 40 mil máquinas de votación, diferentes sistemas de autoidentificación y otros componentes del parque tecnológico del organismo electoral venezolano.

El incendio de grandes proporciones, se registró en un almacén del Consejo Nacional Electoral en el estado de Miranda, donde se guardaban materiales necesarios para llevar a cabo elecciones, incluidas máquinas de votación.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.