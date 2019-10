Gobierno de Ecuador deroga controvertido decreto

Quito, Ecuador. – El Gobierno y el movimiento indígena de Ecuador convinieron este domingo en anular el decreto del presidente Lenin Moreno que eliminó el subsidio a los combustibles y provocó una protesta nacional que se extendió por 11 días.

También acordaron sustituir esa disposición que se dictó en el marco del préstamo negociado con el Fondo Monetario Internacional para enfrentar el endeudamiento del país y su falta de liquidez.

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Jaime Vargas, anunció el fin de las demandas en las que se registraron 10 muertos, más de 2 mil heridos y un impreciso número de desaparecidos como resultado del uso excesivo de la fuerza por policías y militares.

Vargas precisó que esa ola represiva violó los derechos humanos y alertó que habrá oportunidad de seguir dialogando para construir proyectos participativos que beneficien verdaderamente al país y al pueblo.

