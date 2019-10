Felicitan a Bolivia por victoria democrática

Caracas, Venezuela. – Los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, felicitaron a Bolivia por la jornada de elecciones generales del pasado 20 de octubre, destaca la cancillería venezolana.

Una vez publicados los cómputos oficiales por el Tribunal Supremo Electoral, celebran la victoria del pueblo boliviano y del presidente, Evo Morales, para un nuevo mandato, resalta el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El texto enfatiza en que los bolivianos decidieron continuar con el proceso de transformaciones sociales y democráticas, estabilidad política e industrialización, así como la profundización de políticas inclusivas, que condujeron al país a liderar el crecimiento económico en América del Sur.

Los países del ALBA-TCP felicitaron además al vicepresidente electo Álvaro García y diputados que recibieron la confianza del pueblo boliviano.

