Falleció el poeta Ernesto Cardenal

Managua, Nicaragua. – Este domingo falleció en Managua, Nicaragua, a los 95 años, el poeta Ernesto Cardenal, debido a fallas renales y cardíacas.

Tres veces propuesto al Premio Nobel de Literatura, se destacó también como teólogo, escritor, traductor, escultor y político. Fue protagonista de la triunfante Revolución Popular Sandinista en 1979, tras la cual se desempeñó como ministro de Cultura de Nicaragua en el periodo hasta 1986.

Ernesto Cardenal fue la referencia obligada en el campo cultural y social de los revolucionarios sandinistas, que terminaron con la tiranía de Somoza a fines de los años 70 del pasado siglo.

Por su aporte a la lucha del pueblo nicaragüense, el Gobierno de Daniel Ortega decretó tres días de duelo nacional por el fallecimiento del destacado poeta.

