Evo Morales emitirá desde Argentina último informe de gestión

Buenos Aires, Argentina.- El expresidente de Bolivia, Evo Morales, emitirá hoy desde Argentina su último discurso e informe de gestión de su mandato constitucional, que tuvo que interrumpir el pasado 10 noviembre obligado por un golpe de Estado.

Desde el Estadio Deportivo Español, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, el líder indígena encabezará una movilización durante la cual se exigirá el cese del gobierno golpista, en aras de restablecer la institucionalidad del país sudamericano.

A diferencia de otros años en Bolivia, donde se emitía el mensaje presidencial para continuar con el desfile de las distintas organizaciones sociales, este miércoles sólo se espera el informe de la presidenta de facto Jeanine Áñez.

Ante ese escenario, la dirigente de las seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Segundina Orellana, aseguró que las radios comunitarias, no transmitirán el discurso de la mandataria golpista.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.