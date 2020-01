Evo Morales condena candidatura de Áñez y militarización en Bolivia

El líder Evo Morales condenó este domingo la candidatura a elecciones de la autoproclamada presidenta, Jeanine Áñez, y criticó la militarización en Bolivia, a poco más de tres meses del golpe de Estado en su contra.

Morales, asilado en Argentina, dijo mediante su cuenta en Twitter que la postulación de la golpista Áñez a los comicios generales del 3 de mayo próximo ratifica las ansias de poder de la derecha boliviana.

“La autoproclamada Áñez dijo a la comunidad internacional que no dio golpe de Estado en Bolivia, que dirigía un gobierno de transición; sin embargo, su candidatura para las elecciones muestra que su único afán es rifar nuestros recursos estratégicos”, escribió Morales.

Evo repudió en Twitter la presencia de militares y grupos irregulares patrullando las calles, la persecución a figuras del Movimiento Al Socialismo y criticó el silencio de la prensa.

