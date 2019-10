Luego de recibir la luz verde de la Organización Mundial del Comercio, desde hoy Estados Unidos aplica aranceles a productos de la Unión Europea, valorados en 7, 5 mil millones de dólares al año.

Dentro del listado de mercancías golpeadas por las tarifas se incluyen, vinos de Francia, quesos de toda Europa, aceite de oliva, café, galletas, mantequilla y carne de cerdo.

La aplicación de esas tarifas está en correspondencia con la controvertida política arancelaria de Trump, quien ha usado los impuestos para enfrentar disputas comerciales, a pesar de recibir críticas de economistas y empresarios que las consideran perjudiciales.

El bloque comunitario advirtió a Washington que podría adoptar medidas similares en su contra, lo que sumaría más presión sobre los sectores empresariales de la nación norteña, que se han visto golpeados por la guerra comercial de Trump con China.

