En Colombia cacerolazo por la vida y la paz

Colombia. – El partido colombiano Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común convocó a un cacerolazo por la vida y la paz, en medio de crecientes denuncias por el asesinato de unos 190 exguerrilleros de las otrora FARC-EP.

El presidente Iván Duque puede y debe detener el genocidio en marcha que enemigos de la paz libran contra las personas que firmaron el Acuerdo de Paz, precisó en la convocatoria.

En un contexto de persistente violencia, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia condenó el fin de semana último los asesinatos de exguerrilleros en proceso de reincorporación a la vida civil.

Adicionalmente llamó a las instituciones del Estado, a la sociedad y sobre todo a los jóvenes a atajar esos asesinatos contra la paz grande antes de que la avalancha de muerte se vuelva natural e incontrolable.

