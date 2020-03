Elizabeth Warren termina su campaña presidencial

Washington, EE.UU. – Elizabeth Warren se retira de la carrera por la nominacion presidencial del Partido Democrata, con lo cual se reduce el número de aspirantes a liderar a ese partido en las elecciones frente a Trump en noviembre venidero.

En un escueto comunicado, la hasta hoy candidata a la nominación democrata anunció su salida de la competencia sin mencionar si daria su apoyo a Sanders o a Biden, sin dudas los candidatos con mayores posibilidades para encabezar la boleta democrata.

Elizabeth Warren es considerada como una liberal con posiciones a favor del control de impuestos, la salud pública, la mujer y otros asuntos que movilizan al electorado.

La salida de la Warren de la carrera por la nominación presidencial no sorprende después de los malos resultados alcanzados en el llamado Super Martes.

