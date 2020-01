El MAS ya tiene sus candidatos para elecciones en Bolivia

El exministro de Economía Luis Arce y el excanciller David Choqueuanca son los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de Bolivia elegidos este domingo por el Movimiento al Socialismo (MAS), con miras a las elecciones del 3 de mayo.

Dirigentes del MAS de los nueve departamentos bolivianos y del Pacto de Unidad escogieron a la fórmula presidencial durante una reunión en Argentina, donde los participantes debatieron y expusieron los argumentos para esta elección.

El anuncio oficial de la fórmula de esta fuerza política, la más importante y numerosa de Bolivia, tendrá lugar en el acto que se realizará con Evo Morales, en el Estadio Nueva España de Deportivo Español, en Buenos Aires.

‘Con participación, reflexión y espíritu fraterno, las diferentes delegaciones de dirigentes del país del MAS-IPSP defienden a sus candidatos al binomio’, escribió Evo Morales en su cuenta en Twitter.

‘Sin embargo, con qué respeto y admiración hablan de los otros. Es el espíritu democrático que rige esta histórica reunión”, añadió el líder del MAS, asilado en Argentina.

El 22 de noviembre pasado, la autoproclamada presidenta Jeanine Añez, promulgó la Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de Elecciones Generales en 2020, la cual desconoce los comicios del pasado 20 de octubre, ganados por el expresidente Morales con el 47 por ciento de los votos.

