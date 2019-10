Develan planes de la oposición boliviana

La Paz, Bolivia. – El presidente de Bolivia, Evo Morales, denunció un golpe de Estado en marcha que acusa de fraudulenta su reelección e incluye ignorar el mandato constitucional y proclamar en Santa Cruz al aspirante opositor Carlos Mesa.

En este contexto, el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, denunció que también circulan falsas noticias de desabastecimiento de alimentos y combustible, con el objetivo de desestabilizar a la población.

Con ese fin, las fuerzas opositoras a través de los comités cívicos y en alianza con la denominada Coordinadora Nacional Militar han estado preparando una tropa de choque juvenil para llevar a cabo acciones violentas, principalmente en las ciudades de Santa Cruz y en La Paz.

Las acusaciones de fraude son alternativas usadas contra los gobiernos progresistas en la región, diseñadas por Estados Unidos e implementadas por sus aliados.

