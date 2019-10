Destaca Maduro victoria de Venezuela en la ONU

Caracas, Venezuela. – El presidente Nicolás Maduro celebró que Venezuela fuera electa por el voto favorable de 105 países para integrar el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Durante una jornada de trabajo en La Guaira, en el norte del país, el mandatario destacó que ese logro fue alcanzado en medio de un complot promovido por Estados Unidos contra el Gobierno legítimamente electo por la mayoría de los venezolanos.

No pudieron, ni con chantaje, ni con campaña mundial, expresó Maduro, y puntualizó que ni el imperialismo ni el Grupo de Lima pudieron con la República Bolivariana.

Este jueves, tras la votación de los 193 Estados miembros en la Asamblea General de la ONU, Venezuela fue elegida para representar a la región, pese a las acciones de algunos países y organizaciones no gubernamentales que intentaron impedirlo, destacó el canciller Jorge Arreaza.

