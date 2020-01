Derrota de reforma de jubilación, prioridad de comunistas franceses

París, Francia. – El secretario nacional del Partido Comunista de Francia, Fabien Roussel, afirmó en París que la derrota de la reforma de la jubilación impulsada por el gobierno constituye la prioridad actual de la organización.

Roussel, advirtió en entrevista que, Macron quiere imponerle al pueblo francés un proyecto injusto, que golpeará las pensiones de los retirados, ante lo cual están decididos a dar batalla.

De acuerdo con el también diputado, resulta inaceptable que se pretenda importar a Francia el sistema estadounidense, marcado por la capitalización, en el que los ricos tendrán buenas pensiones y los obreros no.

Roussel destacó la reacción de los sindicatos, protagonistas de una huelga contra la reforma que cumple este martes 41 días, movimiento que calificó de esfuerzo colectivo histórico; también señaló como otra prioridad de los comunistas la lucha por la paz mundial.

