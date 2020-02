Denuncia Evo Morales la sustracción de sus documentos

Buenos Aires, Argentina. – El presidente Evo Morales anunció hoy que denunciará ante instancias internacionales la sustracción y pérdida de sus documentos, como parte de la persecución política en su contra por el régimen de Bolivia.

Vamos a denunciar ante instancias internacionales la sustracción de mis documentos, la desaparición del Poder Notarial y mi libreta del Servicio Militar. Quieren amedrentarnos, pero no lo lograrán, aseguró.

Por otra parte el líder aymara denunció el viernes pasado la detención arbitraria de su apoderada, Patricia Hermosa, quien tramitaría su inscripción para postularse como candidato a un puesto en la Asamblea Legislativa Plurinacional

El pasado 27 de enero Morales entregó a sus abogados un poder registrado por un Agente Consular de Bolivia en Argentina, que permitiría las gestiones correspondientes ante el Tribunal Supremo Electoral para postularse a los cargos de diputado o senador.

