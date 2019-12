Denuncia Canciller de Venezuela apoyo colombiano a mercenarios

Caracas, Venezuela. – El canciller venezolano, Jorge Arreaza, denunció el respaldo del Gobierno colombiano a mercenarios que tratan de generar violencia en Venezuela.

El ministro venezolano de Asuntos Exteriores en Twitter, escribió que el presidente colombiano Iván Duque y su equipo han prestado parte del territorio y han facilitado apoyo y entrenamiento a mercenarios.

Arreaza destaca que el Gobierno venezolano ha presentado en varias ocasiones las pruebas y evidencias al respecto, pero las conspiraciones del Gobierno colombiano contra Venezuela no han cesado.

Asimismo, añade que, en una grabación filtrada, se escucha a la canciller de esa nación, Claudia Blum, y su embajador ante Estados Unidos, lamentándose que ni la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, ni las operaciones encubiertas, funcionan contra el Gobierno legítimo de Nicolás Maduro en Venezuela.

