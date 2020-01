Demócratas quieren un presidente progresista en Estados Unidos

Washington, Estados Unidos.- La congresista demócrata Pramila Jayapal considera que Estados Unidos debe elegir a un presidente progresista, para evitar en el futuro las condiciones existentes hoy con el mandatario republicano Donald Trump.

La legisladora por Washington, quien hace dos días dio su apoyo a la campaña presidencial del senador Bernie Sanders, pronosticó que si un progresista no gana la presidencia, el país norteño tendrá que lidiar con otro Trump.

La gente está sufriendo y nuestro trabajo debe ser arreglar ese sufrimiento, manifestó este lunes la demócrata, cuando políticos progresistas advierten sobre las grandes desigualdades de ingresos existentes en Estados Unidos y los problemas que enfrentan muchos trabajadores.

Al anunciar el domingo en Twitter su respaldo a la campaña de Sanders, la congresista destacó que él tiene la audaz pasión, autenticidad y claridad que la gente trabajadora necesita.

I’m all in for @BernieSanders for President! Bernie has the bold passion, authenticity & clarity that working people across this country desperately need.

We are building the progressive movement that will bring justice & opportunity & transform our country. Join us! https://t.co/GnWZ6BK4R5

— Pramila Jayapal (@PramilaJayapal) January 19, 2020