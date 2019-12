Democratas decididos a someter a Trump a juicio político

Washington, EE.UU. – Legisladores demócratas de la Cámara de Representantes respaldaron este jueves la decisión de su titular, Nancy Pelosi, de retrasar el envío al Senado de los artículos de juicio político contra el presidente estadounidense, Donald Trump.

Según la congresista de la fuerza azul, Jackie Speier, la estrategia de Pelosi a favor de garantizar un proceso justo en una entidad legislativa dominada por los republicanos resulta muy sabia.

Speier manifestó a reporteros que si sus rivales políticos tienen la intención de no ser revisores imparciales de los hechos, el juicio constituye una broma.

Para los demócratas, esa posición puede presionar a los republicanos con el fin de que accedan a la solitud de permitir más testigos a declarar y presentar nuevas evidencias en torno a los tratos de Trump con Ucrania; el presidente criticó a los demócratas por la posible demora del envío al Senado de los artículos.

