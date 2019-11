Demandarán fin del bloqueo a Cuba durante evento en Miami

Miami, Estados Unidos. – Varias organizaciones participarán el próximo sábado en un evento en Miami, Florida, dedicado a exigir el fin del bloqueo económico, comercial y financiero que mantiene hoy Estados Unidos contra Cuba.

Bajo el título ¡No al bloqueo contra Cuba!, la actividad se celebra con motivo de la realización durante los días 6 y 7 de noviembre de un nuevo debate y votación en la Asamblea General de las Naciones Unidas de la resolución que demanda el levantamiento de ese cerco.

De acuerdo con la convocatoria a la cita, la acción tendrá lugar en el Centro Parroquial de la Iglesia Episcopal de San Esteban, en el vecindario Coconut Grove de Miami, a las 7:00 de la noche, hora local.

Ese texto recordó que la política contra Cuba ha causado más de 934 mil millones de dólares en pérdidas para la economía cubana, y prohíbe a los ciudadanos estadounidenses viajar libremente a la Isla.

