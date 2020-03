Demandan en Argentina fin del bloqueo a Cuba

Argentina. – El Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba, MasCuba, demandó en Buenos Aires el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto hace seis décadas por Estados Unidos a la Isla, arreciado en los últimos meses.

En un acto político-cultural en el que también se reivindicó las luchas populares en Chile y Bolivia, representantes de ese colectivo repudiaron el cerco contra el pueblo cubano, recrudecido por la administración de Donald Trump, en otro intento por asfixiar a la nación caribeña.

Reunidos en la sede de la Casa de la Amistad con Cuba en Buenos Aires, los integrantes del MASCUBA señalaron las afectaciones que ha sufrido nuestro país en estos años.

Durante el encuentro quedó abierta una exposición con carteles del concurso No Más Bloqueo, organizado por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, en el cual la argentina Ana Laura Peirone conquistó el tercer lugar.

