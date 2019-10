Declaración de Bakú: la voz de los No Alineados

Bakú. – En la capital de Azerbaiyán, el Movimiento de Países No Alineados, MNOAL, se reafirmó como la voz de las naciones del Sur en la defensa del multilateralismo y de sus principios fundacionales.

De la XVIII Cumbre del MNOAL, concluida este sábado, resultó la Declaración de Bakú, consensuada entre los 120 Estados del bloque, y que regirá como lineamiento para los próximos 3 años, periodo en que Azerbaiyán ejercerá la presidencia pro tempore.

El documento se pronunció por la voluntad de unidad, el diálogo, la negociación y solución pacífica de las controversias, en momentos en que potencias como Estados Unidos apelan a acciones unilaterales y medidas coercitivas contra países como Cuba y Venezuela, entre otros.

La Declaración de Bakú reclama el cese del bloqueo de Washington a Cuba, y demanda una mayor democratización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

