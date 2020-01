Cuba condena bombardeo estadounidense en Irak

La Habana, Cuba.- El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, expresó su enérgica condena al bombardeo de Estados Unidos acontecido este viernes en áreas del aeropuerto de Bagdad y al uso de misiles para el asesinato selectivo.

Donald Trump autorizó un bombardeo en la capital de Irak, en el que murieron el comandante de la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución de Irán, Qasem Soleimani, y el subcomandante de las Unidades de Movilización Popular de Irak, Abu Mahdi al-Mohandes.

La viceministra cubana de Relaciones Exteriores, Anayansi Rodríguez Camejo, consideró que esas acciones agresivas, unilaterales e injustificadas de Estados Unidos constituyen una clara violación del Derecho Internacional y de la soberanía iraquí.

Por su parte, el Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, llamó a los líderes de las naciones involucradas en el conflicto a ejercer la máxima moderación.

