Convocarán a elecciones en Bolivia; crece la tensión

La Paz, Bolivia. – El Senado de Bolivia debatirá hoy la convocatoria inmediata a nuevas elecciones, y de acuerdo con la presidenta del órgano, Eva Copa, esperan sacar un anteproyecto de ley para cumplir el mandato del pueblo.

Las bancadas de los partidos derechistas Unidad Demócrata y Demócrata Cristiano descartaron asistir a la sesión.

Por su parte, la cúpula militar intentó culpar a los manifestantes que rechazan al gobierno de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez, de la muerte de 3 civiles inermes registrada este martes en la vecina ciudad de El Alto durante la toma por la policía y el ejército de una planta distribuidora de combustible.

La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, demandó una investigación y sanciones para los responsables del hecho y junto con la dirigencia de la Central Obrera Boliviana demandó la anulación del decreto de Áñez que libera de responsabilidad penal a los militares en acciones represivas.

