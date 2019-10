Congreso de Argentina con nuevos legisladores

Buenos Aires, Argentina. – El Congreso argentino iniciará el 10 de diciembre un nuevo ciclo con nuevos legisladores, que dominarán las dos fuerzas políticas que disputaron la presidencia: el Frente de Todos y Juntos por el Cambio.

Según los resultados de la víspera, donde se jugaban el puesto de presidente, vicepresidente, 130 escaños en la Cámara de Diputados, y un tercio de los asientos del Senado, la votación favoreció a ambas coaliciones.

En el caso de la Cámara Baja, la alianza que representa al presidente Mauricio Macri dominará con 10 asientos más que los distintos bloques, en tanto éstos tendrá mayoría en el Senado, cuya presidenta será a partir de diciembre, Cristina Fernández.

De los nuevos rostros que entran a la Cámara Alta, de acuerdo con los resultados de los comicios de este domingo, figuran por la parte del oficialismo Martín Lousteau y Guadalupe Tagliaferri, y por el Frente de Todos Mariano Recalde.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.