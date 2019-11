Confía Evo Morales en el pueblo de Bolivia

La Paz, Bolivia. – Con la fuerza del pueblo se recuperará la Patria, sentenció este lunes el presidente de Bolivia al dejar inaugurada la carretera Caracollo–Colquiri, que une a los departamentos de Oruro y La Paz.

Poco después, el helicóptero en que viajaba el mandatario tuvo que hacer un aterrizaje forzoso debido a un percance en el rotor de cola, evento que está siendo investigado por la Fuerza Aérea, responsable del aparato, para determinar si resultó un fallido intento de atentado.

Bolivia vive momentos de tensión en los que el pueblo permanece a la expectativa ante el ultimátum planteado por sectores opositores para que el mandatario renuncie, sin carecer de atribuciones al efecto, como afirmó la Federación Sindical de Trabajadores Mineros.

La cadena informativa Erbol difundió el domingo 16 audios que confirman un plan golpista urdido por los opositores comités cívicos en contubernio con Estados Unidos y exmilitares.

