Colombia deporta a venezolanos bajo falsas acusaciones

Caracas, Venezuela. – El Gobierno de Venezuela denunció este jueves a Colombia por la irregular deportación de sus connacionales residentes en ese país, acusados por Bogotá de estar detrás de la protesta social de la última semana.

En un comunicado difundido en Twitter por el canciller venezolano, Jorge Arreaza, Caracas expresó su indignación y profunda preocupación ante lo que consideró una criminalización contra sus ciudadanos.

El pasado lunes, un total de 60 venezolanos residentes en Colombia fueron expulsados por presuntamente haber participado en actividades en contra del orden público y la seguridad ciudadana, durante las manifestaciones que se iniciaron el 21 de noviembre.

Venezuela advirtió que estará alerta ante cualquier trato degradante o violación a los Derechos Humanos de sus ciudadanos, y que denunciará ante los organismos internacionales la actitud criminal del gobierno colombiano.

