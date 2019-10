Chile en huelga general

Santiago de Chile. – La Central Unitaria de Trabajadores y otras organizaciones sociales de Chile convocaron para hoy a una huelga general ante el encarecimiento de los servicios públicos dictado por el Gobierno de Sebastián Piñera, que ha generado protestas y le costó la vida a 15 personas.

El comunicado de la mesa Unidad Social, constituida por más de medio centenar de entidades, destaca que Chile despertó, y por ello se moviliza para manifestar su indignación y rechazo a las estructuras del modelo neoliberal vigente.

Enfatiza también que Piñera, al declarar el estado de emergencia, profundizó una crisis social y de gobernabilidad sin precedentes en la historia nacional.

Según sus promoventes, la huelga exigirá la derogación del estado de emergencia y el retorno de los militares a sus cuarteles, y la definición e implementación de un paquete de medidas económicas de urgencia en materia de derechos sociales para el pueblo trabajador.

