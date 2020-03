Chile cierra las fronteras por la propagación del nuevo coronavirus

Santiago de Chile. – El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció en una rueda prensa que ese país sudamericano cerrará todas sus fronteras terrestres, marítimas y aéreas para el tránsito de personas extranjeras a partir del 18 de marzo.

Ante esta situación, el ejecutivo indicó que se le pidió colaboración a las Fuerzas Armadas para asegurar que las medidas restrictivas se cumplan íntegramente.

Sobre aquel sistema de aislamiento obligatorio, Piñera advirtió que el Gobierno está ejerciendo todas las facultades que le otorga la ley para perseguir y castigar a aquellos que no cumplan las instrucciones.

También señaló que los funcionarios públicos mayores de 70 años, cuando las circunstancias lo exijan podrán realizar su trabajo desde sus hogares, hasta el momento las autoridades sanitarias registran un total de 155 casos positivos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.