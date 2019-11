Caracas ratifica solidaridad con Cuba

La Habana, Cuba. – El concejo del municipio Libertador del Distrito Capital de Venezuela, saludó el aniversario 500 de La Habana, y ratificó los sentimientos de solidaridad con Cuba y el compromiso con la lucha antiimperialista y por la soberanía.

En un encuentro con el embajador cubano en Caracas, Dagoberto Rodríguez, integrantes de ese órgano legislativo municipal, presentaron un acuerdo en el cual expresaron su más firme rechazo al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos contra la nación caribeña.

En tal sentido, los concejales venezolanos repudiaron las pretensiones estadounidenses de destruir la economía de Cuba, así como busca someter a Venezuela mediante el empleo de medidas coercitivas.

De cara al aniversario 500 de La Habana, el Concejo Municipal subrayó el compromiso de desarrollar actividades de amistad y solidaridad hacia el pueblo cubano, con base en el respeto a la dignidad y la paz por las que luchan ambas naciones.

