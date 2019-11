Aeronaútica civil de Venezuela aumenta sus servicios

Caracas., Venezuela. – En medio del recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos contra Venezuela, la aeronáutica civil de la nación suramericana logra superar las barreras e incrementar sus servicios en el mundo.

El anuncio del presidente del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (CONVIASA), Ramón Velásquez, sobre la inauguración de una nueva ruta hacia México, forma parte de la estrategia que desarrolla el país para fortalecer ese sector.

En su cuenta en Twitter, el directivo expresó, que dada la iniciativa de CONVIASA y al trabajo articulado con el gobierno de México, se reactivan las operaciones aéreas, con vuelos directos, especificamente a Tolucas y Cancún.

En los últimos meses, la aviación venezolana ha inaugurado nuevas rutas a lo largo de todo el mundo, con énfasis en Europa y Oriente Medio, potenciado por la concluida Expo Aéreo Venezuela.

