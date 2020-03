Adoptan medidas en el mundo ante avance de la pandemia

Ginebra, Suiza. – Varias naciones anunciaron este domingo más cierres de fronteras y restricciones a los desplazamientos internos de sus ciudadanos en un intento por frenar la propagación del coronavirus, con presencia ya en 144 países.

Europa, considerado el nuevo foco de la expansión de a Covid-19, junto a gobiernos de América Latina, África, Asia y Estados Unidos, anunciaron severas medidas para aislarse de eventuales agentes de infección externos.

Reporta la cadena Telesur que esas acciones van desde rechazar vuelos de países con alta incidencia de contagios, cerrar las fronteras, llamar a la población a quedarse en sus casas y suspensión de clases, hasta el incremento de control al acceso en las grandes ciudades.

La Covid-19 se multiplica de forma exponencial y aparentemente poco controlable, por lo que la Organización Mundial de la Salud declaró a esta nueva cepa de coronavirus una pandemia.

