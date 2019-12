Universitarios cubanos asumen responsabilidades con la Patria

La Habana, Cuba. – La Federación Estudiantil Universitaria (FEU), llega hoy a su aniversario 97 de fundada por Julio A. Mella, con el aval de ser una organización que asume las responsabilidades con la Patria, expresó a Radio Reloj, Ketty de la Caridad Rojas León, miembro del secretariado nacional de esa organización.

Subrayó que el legado de Mella, Guiteras, José Antonio y Fidel motiva a los universitarios a ofrecer sus aportes a la sociedad y cumplir ante todo el deber de estudiar.

Precisó Ketty de la Caridad Rojas León que la FEU se inserta en todas las tareas que le depara la Patria, como son las productivas, la preparación para la defensa y el trabajo político e ideológico.

Subrayó que los universitarios agradecen a la Revolución la alta prioridad que le otorga a su desarrollo educacional, al proporcionarles profesores preparados y la tecnología para su instrucción.

