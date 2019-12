Universidad de Las Tunas potencia los convenios internacionales

Cuba. – La Universidad de Las Tunas toma parte en 37 convenios internacionales, como resultado de una coherente estrategia de relaciones que permite actualización científica, cooperación y movilidad con universidades e instituciones de diferentes regiones del mundo.

Asimismo, desde el Grupo de Negocios se gestionan nuevos nichos, para el desarrollo de proyectos y estancias de investigación, que tributen a la formación doctoral y la publicación en revistas de alto impacto.

Destacan convenios con universidades de México, Argentina, con la Fundación Veracruzana de Comunidades Indígenas, el Instituto Vida Activa de Ecuador y con el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas de España.

Actualmente, intervienen en 21 asociaciones de este tipo a nivel mundial, algunas de ellas de alto impacto; así como en 16 redes de conocimiento nacionales.

