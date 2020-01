Universidad camagüeyana ejemplo de quehacer científico

Camagüey, Cuba. – Como una institución insigne llega la Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz al Día de la Ciencia Cubana que este 15 de enero se celebra en el país.

La citada Casa de Altos Estudios acogió la sede en la provincia por la efeméride, en reconocimiento a logros como la reciente obtención de la mayoría de los premios otorgados por la Delegación del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medioambiente.

También sobresalen resultados de gran impacto social en áreas estratégicas como Educación; Industria Biotecnológica y Farmacéutica; producción de alimentos, Turismo, Construcción y el sector electroenergético.

El quehacer científico de la Universidad de Camagüey se evidencia, además, en los 17 galardones conferidos por la Academia de Ciencias de Cuba en el último lustro y en el alto por ciento de másters y doctores en ciencias que integran su claustro.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.