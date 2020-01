Se reinician las clases del actual curso escolar

La Habana, Cuba. – Luego de un merecido receso escolar, se inician las clases en todo el país, de acuerdo con el calendario escolar establecido para este período lectivo.

El desarrollo del actual curso escolar 2019 – 2020, cuenta con 46 semanas comprendidas entre el 2 de septiembre pasado hasta el 18 de julio de este año, manteniendo incluidos dos períodos de receso escolar en homenaje y saludo a acontecimientos históricos.

El primero lo constituyó el Triunfo de la Revolución, del 25 de diciembre del año pasado hasta el 4 de enero del presente y el segundo se dedicará a la Victoria de Playa Girón, del 13 al 18 de abril próximo.

La resolución fija también el periodo vacacional para los trabajadores de la educación en cinco semanas, comprendidas entre el 20 de julio y el 22 de agosto venidero.

