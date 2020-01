Reconocen a los mejores doctorados del año

La Habana, Cuba.- Los mejores doctorados en las diferentes áreas del conocimiento, otorgados entre septiembre del 2018 y julio del 2019, serán reconocidos hoy por la Comisión Nacional de Grados Científicos en un acto en el Aula Magna de la Universidad de La Habana.

Los premiados en ese grado científico se corresponden con las áreas de las ciencias Naturales, Técnicas, Biomédicas, Agropecuarias, así como Sociales y Humanidades, Económicas, de la Educación y Militares.

Las investigaciones se seleccionaron por los aportes al desarrollo científico y tecnológico, económico y social en los órdenes teórico, metodológico y práctico, además se valoró el alto nivel de formación alcanzado por el doctorante durante su formación.

Por la importancia de graduar doctores jóvenes, a partir del 2018 se estableció un reconocimiento especial para los que alcanzan el doctorado con menos de 30 años.

