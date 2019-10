Recibe la Universidad de La Habana importante acreditación internacional

La Habana, Cuba. – Henning Jensen, presidente de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, otorgó a la Universidad de La Habana, el certificado que la convierte en la primera institución acreditada por el Consejo de Evaluación y Acreditación Internacional de ese organismo.

Ante Miriam Nicado, integrante del Buró Político y rectora del plantel, Orlando Delgado, presidente del Consejo Evaluación y Acreditación Internacional, subrayó que en las evaluaciones se consideró la gestión universitaria, formación de profesionales, investigación e innovación.

Henning Jensen expresó en el acto que para la Unión de Universidades el proceso de acreditación internacional reviste importancia capital debido a que la educación es un pilar fundamental de la sociedad moderna.

Nicado García aseguró que el certificado de Universidad Acreditada al Alma Mater es el fruto del esfuerzo de la comunidad universitaria.

