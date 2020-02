Por los que saben querer

La Habana, Cuba. – El desarrollo psicomotor de los más pequeños de casa a través de actividades artísticas y culturales constituye prioridad para la enseñanza en nuestro país, por ello cada año en todos los municipios de la Isla se realiza un Festival Artístico de Círculos Infantiles.

Hoy los grandes protagonistas fueron los niños del capitalino municipio de La Lisa, quienes reunidos en el Teatro Blas Roca demostraron las habilidades adquiridas y brindaron un espectáculo que deleitó al público.

La Metodóloga y Especialista por la Educación Estética, Oderta Martínez explicó a Radio Reloj que estos Festivales tienen gran importancia, pues en su preparación se involucra también a la familia, además les permite a los niños sentirse como grandes artistas.

Señaló que para la educación en nuestro país lo más importante es la felicidad de los infantes, porque como expresó José Martí ellos son la esperanza del mundo.

