Perfeccionan gestión del conocimiento científico

La Habana, Cuba. – La Reunión Anual de la Red de Cátedras de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, cubanas, concluirá en la Universidad de La Habana con el propósito de perfeccionar la gestión del conocimiento en el ámbito científico.

A ese recinto se le otorga esa denominación al compartir los objetivos del organismo internacional y fomentar la preparación de las unidades de docencia e investigación establecidas en una universidad o centro científico, que se destaquen por su excelencia.

La Reunión Anual de la Red de Cátedras de la UNESCO cubanas promueve la investigación, la formación y el desarrollo en la educación superior en el mundo.

Hoy el foro versará sobre Gestión y Docencia universitaria, Ciencias de la educación, Medioambiente y Desarrollo Humano Sostenible y emitirá una Declaración de esa entidad contra el Bloqueo.

