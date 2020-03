La sangre derramada señaló el camino de la libertad

La Habana, Cuba. – Afrontando desafíos para garantizar la continuidad de la Revolución, los universitarios llegan a este 13 de Marzo, aniversario 63 de la gesta efectuada por José Antonio Echeverría y sus compañeros de lucha, afirmó en exclusiva para Radio Reloj José Ángel Fernández Castañeda, presidente nacional de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU).

Subrayó que la comunidad universitaria recordará el asalto al antiguo Palacio Presidencial y la toma de Radio Reloj, con tareas desde las aulas y otras de alta prioridad de impacto económico y social.

Precisó Fernández Castañeda que este 13 de Marzo tiene como prioridad ofrecer una digna respuesta al presidente de la República Miguel Díaz-Canel, referida a la preparación política e ideológica de los educandos.

Explicó que entre otras acciones se encuentran el rescate de la Memoria Patria, los intercambios universitarios y el estudio de la Historia.

El también miembro del Consejo de Estado agregó que de esa forma se honrarán la lealtad y el altruismo de los Héroes y Mártires que asaltaron el antiguo Palacio Presidencial y tomaron nuestra emisora.

Fernández Castañeda significó que este 13 de Marzo, los universitarios bajarán por el Alma Mater, y de conjunto con la policía, caminarán juntos, como símbolo de unidad del alumnado y el pueblo.

Precisó que también en la Necrópolis de Colón, la FEU rendirá tributo a los mártires de aquella gesta heroica, seguidamente los jóvenes se dirigirán hacia el ICRT para recordar el asalto a Radio Reloj, y concluirán con el acto central en el Museo de la Revolución.

