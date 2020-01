Interés por el Congreso de Educación Superior

La Habana, Cuba. – Más de 900 delegados cubanos y extranjeros de 50 países confirmaron su asistencia al Congreso Internacional de Educación Superior Universidad 2020, a efectuarse en La Habana del 10 al 14 de febrero venidero.

Omar Herrera Martínez, secretario ejecutivo del foro, explicó a Radio Reloj que las más de mil 400 ponencias recibidas se caracterizan por su profundidad, lo cual favorecerá las propuestas de soluciones a problemas que afronta la universidad.

Precisó Herrera Martínez que en la cita se tratará sobre la integración de la agenda 2030 a las estrategias y políticas del sector y las iniciativas de cooperación para el desarrollo sostenible.

Universidad 2020 será, además, espacio de concertación y seguimiento de la declaración y el plan de acción de la Conferencia Regional de Educación Superior para América Latina.

