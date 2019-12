Examinan temas medulares para la Enseñanza Media en Cuba

La Habana, Cuba. – El Consejo Nacional de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM), realizará hoy en La Habana su Consejo Nacional, con el propósito de examinar temas medulares de la organización.

Yosara Acosta Nápoles, presidenta nacional de la FEEM, explicó a Radio Reloj que en el encuentro se evaluarán el funcionamiento orgánico del alumnado, el ingreso a la institución y el proceso político denominado Mi Aporte a la Patria.

Alejandro Bosmenier León, integrante del secretariado nacional de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media, significó, además, que en el Consejo Nacional se analizarán la captación al Servicio Militar Voluntario Femenino y la inscripción en el registro militar de los varones nacidos en el 2004.

Puntualizó que en la cita se realizarán las elecciones para seleccionar el nuevo secretariado nacional de la FEEM y el presidente.

