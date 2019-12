Estudiantado en Cuba más fortalecido y revolucionario

La Habana, Cuba. – Alejandro Bosmenier León, miembro del secretariado nacional de la Federación Estudiantil de la Enseñanza Media (FEEM), afirmó a Radio Reloj que la organización llega a su aniversario 49, el venidero 6 de diciembre, más fortalecida en el ámbito estudiantil y revolucionario, con la convicción de cumplir las misiones de la Patria.

Expresó que la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media se inserta en la sociedad cumpliendo tareas de alto impacto económico y social como, el saneamiento y reparación de áreas de los planteles, la construcción, el medioambiente y la cultura.

Comentó Alejandro Bosmenier León que la FEEM con el entusiasmo y la responsabilidad que la caracteriza renueva sus movimientos estructurales en el conocimiento de la Historia, el medio ambiente y las comunicaciones.

Adelantó que del 8 al 10 de diciembre se realizará en La Habana, el Consejo Nacional de la organización.

