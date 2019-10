Educación Técnica y Profesional responde

La Habana, Cuba. – La Educación Técnica y Profesional en Cuba, se perfecciona para proporcionar las respuestas necesarias a las necesidades de desarrollo económico y social del país.

Un ejemplo de esta necesaria incorporación a la fuerza laboral, es la participación en la fiscalización del control al presupuesto, de estudiantes de la especialidad de Contabilidad, asesorados por las direcciones provinciales de Finanzas y Precios.

También los estudiantes de esta enseñanza, realizan un trabajo conjunto con la Unión de Construcciones Militares, para preparar fuerza de trabajo calificada en programas priorizados de turismo.

Igualmente, se han ampliado las relaciones con el Ministerio de Turismo, para la preparación, inserción y ubicación laboral de los educandos en las instalaciones turísticas, y se comenzó la especialización en Alojamiento Hotelero en la provincia de Matanzas.

Como parte de la propuesta de perfeccionamiento de la Educación Técnica y Profesional, durante el presente curso escolar, los estudiantes de esta enseñanza ponen especial atención en la práctica laboral de conjunto con entidades del país.

Por ejemplo, se prioriza el trabajo conjunto con la ONAT, para la preparación de obreros como técnico medio en Administración Tributaria, por cursos para trabajadores con nivel de 12 grado.

También, estudiantes de 4to año de la especialidad Tecnología en Fabricación de Azúcar, participan en el proceso productivo en el central Boris Luis Santa Coloma, en el municipio Madruga, de Mayabeque.

Además, se crean contingentes con estudiantes de las especialidades de la construcción, para participar en las labores de recuperación del huracán Irma en provincias como La Habana, Matanzas, Sancti Spíritus, Cienfuegos y Camagüey.

